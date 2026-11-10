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Provstgaard, il Velje e la percentuale sulla futura rivendita: la bomba dalla Danimarca
Secondo quanto riferito dal portale danese Campo.dk, il Velje, ex squadra di Oliver Provstgaard, conserverebbe una percentuale del 15% sulla ipotetica futura rivendita del difensore della Lazio. La notizia, ovviamente, è ancora tutta da verificare nella sua pienezza.
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Il Velje e la percentuale sulla futura rivendita di Provstgaard
Sulla notizia che arriva dalla Danimarca non ci sono conferme. Anzi, bisognerà attendere per capire se quanto scritto sull’accordo tra Lazio e Velje corrisponde alla verità. Per quanto riferiscono, però, ci sarebbe questo 15% sulla futura rivendita di Provstgaard che spetterebbe al suo ex club, il Velje appunto. Se fosse così, e venisse confermata l’indiscrezione, certamente per la Lazio non si tratterebbe di una notizia rassicurante, vista anche la situazione economica complessiva.
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