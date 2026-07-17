Przyborek come trequartista: Gattuso ha le idee chiare sul polacco

Adrian Przyborek ha trovato pochissimo spazio sotto la gestione Sarri ma le cose potrebbero cambiare sotto la guida tecnica di Gennaro Gattuso: ecco il ruolo del classe 2007 nel possibile piano tattico del tecnico.

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Przyborek, il ruolo del baby centrocampista nello scacchiere tattico di Gattuso

AGGIORNAMENTO 17 LUGLIO – Durante i primi giorni di ritiro, Gattuso ha scelto il ruolo che Przyborek ricoprirà in campo, sotto la sua guida: il polacco sarà trequartista centrale e dovrà guadagnarsi il proprio spazio. Come scrive Il Corriere dello Sport, il perennemente convocato ma mai schierato, ha debuttato contro il Pisa, all’ultima giornata, in un match inutile.

Sarri non lo ha mai preso in seria considerazione, anche perché diverse situazioni non hanno favorito il suo ambientamento, e gli hanno impedito di farsi notare. Ci proverà Gattuso a renderlo un giocatore utilizzabile, e non più solamente un’opzione per i test in allenamento. Nel 4-3-3 lo spazio è ridotto, ma nel 4-2-3-1 avrà probabilmente le sue chance. Le formazioni ruotano di continuo, ma alcuni giocatori hanno già trovato la loro collocazione nelle prime sedute.

AGGIORNAMENTO 4 GIUGNO – Il Corriere dello Sport presenta la nuova sfida di mister Gattuso: valorizzare il talento acerbo di Adrian Przyborek. Dopo aver trovato pochissimo spazio nella Lazio targata Sarri, l’ex CT della Nazionale ha la missione di far brillare il giovane gioiello polacco. Al momento, il ruolo che gli sarebbe più congeniale nello scacchiere tattico biancoceleste sarebbe quello di ala destra, come primo cambio di Zaccagni, così da esaltarne la la tecnica, la visione, il dribbling e il tiro da fuori. I numeri ci sono tutti, spetta a Gattuso la missione di farlo brillare.

Questione di ruolo, scrive La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna. Poco spazio nel 4-3-3 di Maurizio Sarri per il giovane Adrian Przyborek, baby centrocampista arrivato alla Lazio alla fine dello scorso gennaio. L’arrivo di Gattuso, scrive la Rosea, potrebbe cambiare le carte in tavola. Se infatti il tecnico dovesse optare per un 4-2-3-1, le sue attitudini da trequartista permetterebbero a Przyborek di trovare finalmente il suo spazio. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, inoltre, nella testa di mister Gattuso il giovane talento polacco può giocare sia da vice Zaccagni sia da centrocampista centrale.

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