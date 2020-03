Tempo di lettura: < 1 minuto

MPAPPÈ CORONAVIRUS PSG – Non si placa l’emergenza del coronavirus, che si sta iniziando a diffondere anche nel resto di Europa. Pochi minuti fa dalla Francia è arrivata una notizia che potrebbe sconvolgere la Ligue 1 e la Champions League.

Mbappè sottoposto al tampone

L’attaccante del PSG, Mbappé negli ultimi due giorni ha saltato le sedute di allenamento, ufficialmente per un mal di gola. L’Equipe – la testata francese – ha riportato la notizia che l’attaccante, dato il momento attuale, si è sottoposto al tampone per capire se sia stato contagiato dal Covid-19. Le prime indiscrezioni sembrano scongiurare un eventuale contagio, ma se dovesse risultare positivo salterebbe PSG-Borussia Dortmund, mettendo in discussione il prosieguo delle competizioni. Infatti, in quel caso, tutta la squadra e lo staff del Psg sarebbe messo in quarantena.

