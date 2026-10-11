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Pulici: “Si riparte da dove si era finito. Onore ai tifosi del Monza”
Commento a caldo da parte di Gabriele Pulici che, attraverso il proprio profilo su X, ha voluto dire la sua su Lazio-Monza.
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Il commento di Pulici al termine di Lazio-Monza
“Si riparte da dove si era finito e questo è confortante. PS: avevo sentito dei cori contro Lotito e poi ho saputo che erano quelli del Monza a farli. Onore a loro! Nulla mi farà cambiare idea! Forza Lazio! Vendi e vattene.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|1
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|6
|2
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|16
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|5
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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