Pulici: “Si riparte da dove si era finito. Onore ai tifosi del Monza”

Commento a caldo da parte di Gabriele Pulici che, attraverso il proprio profilo su X, ha voluto dire la sua su Lazio-Monza.

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“Si riparte da dove si era finito e questo è confortante. PS: avevo sentito dei cori contro Lotito e poi ho saputo che erano quelli del Monza a farli. Onore a loro! Nulla mi farà cambiare idea! Forza Lazio! Vendi e vattene.”

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