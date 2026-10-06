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Pulici contro Gattuso: “Dire che Lotito è un genio vuol dire non aver capito nulla”
Gabriele Pulici, con un tweet su X, ha criticato le parole di Gattuso sul presidente Lotito che, dal palco del Festival dello Sport di Trento, lo ha definito un “genio“. Di seguito il post.
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La replica di Pulici a Gattuso sulle parole dette su Lotito
“Definire il presidente della reggina, in un momento del genere, un genio e continuare a chiedersi perché i tifosi non vanno allo stadio, vuol dire solo una cosa: non avere capito nulla dell’ambiente in cui si trova e dei tifosi della Lazio. Gattuso male male male”.
#gattuso definire il presidente della reggina, in un momento del genere, un genio e continuare a chiedersi perché i tifosi non vanno allo stadio, vuol dire solo una cosa: non avere capito nulla dell’ambiente in cui si trova e dei tifosi della Lazio. Gattuso male male male— Gabriele Pulici (@PuliciGpulici) October 4, 2026
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