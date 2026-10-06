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Pulici contro Gattuso: “Dire che Lotito è un genio vuol dire non aver capito nulla”

Published

2 ore ago

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Pulici Gattuso parole Lotito

Gabriele Pulici, con un tweet su X, ha criticato le parole di Gattuso sul presidente Lotito che, dal palco del Festival dello Sport di Trento, lo ha definito un “genio“. Di seguito il post.

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La replica di Pulici a Gattuso sulle parole dette su Lotito

Definire il presidente della reggina, in un momento del genere, un genio e continuare a chiedersi perché i tifosi non vanno allo stadio, vuol dire solo una cosa: non avere capito nulla dell’ambiente in cui si trova e dei tifosi della Lazio. Gattuso male male male”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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