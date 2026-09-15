Pulici sull’indagine: “Questo sarebbe il soggetto col quale mettersi a ragionare?”

Dopo le due prese di posizione di Raniero Altavilla e Alberto Ciapparoni, anche Gabriele Pulici si è espresso criticamente in merito alla notizia dell’indagine della Procura di Roma che vedrebbe come indagati – per il reato di aggiotaggio ai danni di Lotito – tra gli altri Bisignani, Masi e Maiolino. Ecco le sue parole.

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Le parole di Pulici contro Lotito sull’indagine della Procura di Roma

“Mi raccomando, tornate allo stadio, dategli ancora aria per respirare… E questo sarebbe il soggetto con cui uno dovrebbe mettersi seduto a ragionare?!?! Un titolo in borsa che oscilla tra 1.5 e 1.7 da anni ma quando parla lui, il titolo in borsa non conta”.

Mi raccomando, tornate allo stadio, dategli ancora aria per respirare…@tempoweb @Capezzone

E questo sarebbe il soggetto con cui uno dovrebbe mettersi seduto a ragionare?!?!

Un titolo in borsa che oscilla tra 1.5 e 1.7 da anni ma quando parla lui, il titolo in borsa non conta. pic.twitter.com/B7wj2cj7cg — Gabriele Pulici (@PuliciGpulici) September 15, 2026

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