Connect with us

NOTIZIE

Pulici sull’indagine: “Questo sarebbe il soggetto col quale mettersi a ragionare?”

Published

2 ore ago

on

Pulici indagine pressioni Lotito Lazio

Dopo le due prese di posizione di Raniero Altavilla e Alberto Ciapparoni, anche Gabriele Pulici si è espresso criticamente in merito alla notizia dell’indagine della Procura di Roma che vedrebbe come indagati – per il reato di aggiotaggio ai danni di Lotito – tra gli altri Bisignani, Masi e Maiolino. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Masi: “Basito dalle false accuse di Lotito, lo denuncerò per calunnia”

Le parole di Pulici contro Lotito sull’indagine della Procura di Roma

“Mi raccomando, tornate allo stadio, dategli ancora aria per respirare… E questo sarebbe il soggetto con cui uno dovrebbe mettersi seduto a ragionare?!?! Un titolo in borsa che oscilla tra 1.5 e 1.7 da anni ma quando parla lui, il titolo in borsa non conta”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
2-2
Finale
Milan
Pareggio
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 12 4
2 Inter 12 4
3 Como 10 4
4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI