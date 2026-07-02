INTERVISTE
Pulici: “Avevamo bisogno di una serata come questa”
Presente al corteo dei tifosi della Lazio del 2 luglio, Gabriele Pulici ha rilasciato un’intervista ai nostri inviati in loco, sottolineando come il popolo laziale debba incontrarsi, vedersi e riconoscersi.
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Pulici, in una intervista con il nostro inviato, racconta l’importanza dell’unità del popolo laziale
“È bellissimo trovare tanti laziali e tante persone con la stessa fede. Non so dove porterà questa manifestazione, so soltanto che avevamo bisogno di serate come questa: dobbiamo incontrarci, guardarci e comunicare a tutta Roma che la Lazio c’è. La Lazio ci sarà. Tutti i tifosi venuti stasera hanno comunicato che sono uniti verso lo stesso obiettivo”.
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