Pulici: “Alcuni tifosi non hanno capito la contestazione”

Gabriele Pulici ha commentato la vittoria della Lazio ai danni del Cagliari, su X ha anche detto la sua sulla scelta di alcuni tifosi di tornare allo stadio: forse ci si sta già scordando dei motivi della protesta.

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Le parole di Pulici sui tifosi in Lazio Cagliari

“Tanta pressione ma anche tanta voglia di vincere. Dispiace però vedere tifosi che non hanno proprio capito la contestazione, tornare allo stadio quando le cose vanno bene. Pazienza, ognuno ne risponderà alla propria coscienza. SFL. Tu vendi e vattene come al solito!”.

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