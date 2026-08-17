Pulici: “Il Flaminio non distrarrà i tifosi dai reali problemi”

L’amarezza in casa Lazio è alle stelle, non solo per la sconfitta con il Mantova ma per tutta la situazione generale: lo sa bene Gabriele Pulici che ha lanciato una stoccata alla società che a quanto pare pensa al Flaminio e agli investimenti immobiliari più che ai tifosi e all’aspetto sportivo. Questo suo post su X dice tutto.

LEGGI ANCHE: Sprint Pinamonti, c’è l’incontro con l’agente: è lui il bomber che manca?

Altro che Flaminio, Pulici asfalta i vertici della Lazio

“Lazio e Floridi, se pensate che l’ok al diritto di superficie sul Flaminio dei prossimi giorni possa distogliere i tifosi della Lazio dai reali problemi di questa società, vi sbagliate di grosso. A voi interessa l’aspetto economico a noi che ve ne andiate subito!”.

@OfficialSSLazio @emanuelefloridi se pensate che l’ok al diritto di superficie sul Flaminio dei prossimi giorni possa distogliere i tifosi della Lazio dai reali problemi di questa società, vi sbagliate di grosso.

A voi interessa l’aspetto economico a noi che ve ne andiate subito! — Gabriele Pulici (@PuliciGpulici) August 17, 2026

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP