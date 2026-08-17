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Pulici: “Il Flaminio non distrarrà i tifosi dai reali problemi”

Published

4 ore ago

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Pulici Lazio Flaminio

L’amarezza in casa Lazio è alle stelle, non solo per la sconfitta con il Mantova ma per tutta la situazione generale: lo sa bene Gabriele Pulici che ha lanciato una stoccata alla società che a quanto pare pensa al Flaminio e agli investimenti immobiliari più che ai tifosi e all’aspetto sportivo. Questo suo post su X dice tutto.

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Altro che Flaminio, Pulici asfalta i vertici della Lazio

“Lazio e Floridi, se pensate che l’ok al diritto di superficie sul Flaminio dei prossimi giorni possa distogliere i tifosi della Lazio dai reali problemi di questa società, vi sbagliate di grosso. A voi interessa l’aspetto economico a noi che ve ne andiate subito!”.

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