Pulici: “Lazio ridotta a squadra provinciale”

Nel giorno in cui la Roma ospita il Real Madrid in quella che si preannuncia una interessante notte di Champions, Gabriele Pulici non può fare a meno di pensare alla sua Lazio ridotta a niente meno che una semplice squadra provinciale: ecco il suo commento su X a riguardo.

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La Lazio oggi è una squadra provinciale secondo Pulici

“Leggendo i giornali, sentendo le radio, si è raggiunto lo scopo prefissato: al netto di Roma-Real che merita gli scudi, la Lazio ridotta ad una squadra provinciale e per loro via libera ed è quello che succederà da oggi ai prossimi anni se non cambia qualcosa. Vendi e vattene!”

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