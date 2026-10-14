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Pulici: “Lazio ridotta a squadra provinciale”

Published

2 ore ago

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Pulici Lazio squadra provinciale

Nel giorno in cui la Roma ospita il Real Madrid in quella che si preannuncia una interessante notte di Champions, Gabriele Pulici non può fare a meno di pensare alla sua Lazio ridotta a niente meno che una semplice squadra provinciale: ecco il suo commento su X a riguardo.

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La Lazio oggi è una squadra provinciale secondo Pulici

“Leggendo i giornali, sentendo le radio, si è raggiunto lo scopo prefissato: al netto di Roma-Real che merita gli scudi, la Lazio ridotta ad una squadra provinciale e per loro via libera ed è quello che succederà da oggi ai prossimi anni se non cambia qualcosa. Vendi e vattene!”

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