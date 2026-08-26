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Pulici: “Lettera e riapertura di Formello? Gli ultimi tentativi di ripulirsi la coscienza. Vendi e vattene”

Published

4 ore ago

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Lotito

Gabriele Pulici ha espresso la sua opinione in merito all’apertura di Formello per l’allenamento e della recente lettera di Claudio Lotito con un tweet sul suo profilo X. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Di Michele: “Pinamonti? È il migliore che potevi prendere a quelle cifre”

Le parole di Gabriele Pulici sull’allenamento di Formello e sulla lettera di Lotito

“Le mosse della lettera e della riapertura di Formello venerdì spero che siano gli ultimi tentativi di ripulirsi la coscienza di una gestione arrivata alla fine. Perché se così non fosse vorrebbe dire che ci considerano poco dotati intellettualmente. Vendi e vattene!”

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