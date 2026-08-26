NOTIZIE
Pulici: “Lettera e riapertura di Formello? Gli ultimi tentativi di ripulirsi la coscienza. Vendi e vattene”
Gabriele Pulici ha espresso la sua opinione in merito all’apertura di Formello per l’allenamento e della recente lettera di Claudio Lotito con un tweet sul suo profilo X. Ecco le sue parole:
Leggi anche: Di Michele: “Pinamonti? È il migliore che potevi prendere a quelle cifre”
Le parole di Gabriele Pulici sull’allenamento di Formello e sulla lettera di Lotito
“Le mosse della lettera e della riapertura di Formello venerdì spero che siano gli ultimi tentativi di ripulirsi la coscienza di una gestione arrivata alla fine. Perché se così non fosse vorrebbe dire che ci considerano poco dotati intellettualmente. Vendi e vattene!”
Le mosse della lettera e della riapertura di Formello venerdì spero che siano gli ultimi tentativi di ripulirsi la coscienza di una gestione arrivata alla fine.— Gabriele Pulici (@PuliciGpulici) August 26, 2026
Perché se così non fosse vorrebbe dire che ci considerano poco dotati intellettualmente.
Vendi e vattene!
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
|Cagliari
|3
|1
|8
|Juventus
|3
|1
|9
|LAZIO
|3
|1
|10
|Como
|1
|1
|11
|Udinese
|1
|1
|12
|Sassuolo
|0
|1
|13
|Torino
|0
|1
|14
|Frosinone
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Venezia
|0
|1
|19
|Monza
|0
|1
|20
|Fiorentina
|0
|1
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
INFORTUNATI15 ore ago
Guai per Cataldi, i controlli preoccupano: lo stop si allunga
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 ore ago
Pinamonti a Formello per le visite mediche: firma e ufficialità in vista
-
CALCIOMERCATO LAZIO15 ore ago
Dalla Bundes insistono per Ratkov: la situazione