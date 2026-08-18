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Pulici: “Si chiede ai tifosi di stare vicini alla squadra ma Lotito è in montagna e Floridi al mare”

Published

2 ore ago

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Lotito

Continuano i duri attacchi di Gabriele Pulici alla gestione societaria della Lazio e al presidente Claudio Lotito anche dopo le parole di Di Giovambattista a Radio Radio. Ecco le sue parole pubblicate sul profilo X.

Leggi anche: Lotito pressa Icardi, vuole chiudere in settimana ma l’argentino vuole aspettare

Le parole di Pulici su Lotito e la società

“Si chiede ai tifosi di stare vicini alla squadra, alla pseudo società di fare subito una conferenza stampa di scuse e poi vedi che il presidente della reggina è in montagna, Emanuele Floridi è al mare e la caldaia qui a fare la macchietta con battute in TV. Non basta?”

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