Pulici: “La colpa è di una sola persona: Lotito. Qualcuno deve fare qualcosa”

Dopo le parole di questa mattina sul Flaminio, Gabriele Pulici ha espresso chiaramente quali sono le sue posizioni in merito alla situazione della Lazio dopo la partita con il Mantova, le responsabilità sono di una sola persona: Lotito.

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Le parole di Gabriele Pulici nei confronti di Lotito dopo Lazio Mantova

Ecco le parole nei diversi post pubblicati su X di Gabriele Pulici:

“Un Presidente che tiene a questi colori, oggi sarebbe già a Roma, avrebbe rassicurato i tifosi e parlato alla gente. A lui invece non frega da nulla da sempre, aspetta la prima vittoria per tirare fuori la testa oppure dare la colpa ai tifosi”.

“Non è un in grado di mettere un euro, non è in grado di migliorare questa squadra con i soldi suoi e non con i soldi dei tifosi? Semplice la mettesse in vendita e se ne vada. I Gruppi organizzati sono stati chiari: nessun ripensamento: VATTENE VIA!”.

“La colpa di tutto questo bordello è di una sola persona…e molti fanno fatica a dirlo.

Provate a fare uno sforzo: LOTITO. Non è difficile da dire. Non parlate dicendo qualcuno non si è reso conto della situazione, qualcuno deve fare qualcosa. Quel qualcuno si chiama LOTITO”

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