Pulici: “Lotito? Merita di essere dimenticato”

Gabriele Pulici ha commentato molto duramente l’intervento di Claudio Lotito durante la presentazione della nuova stagione della Reggina: ecco le sue parole, condivise attraverso un post su X.

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Le parole di Pulici in merito al discorso di Lotito alla presentazione della Reggina

“Io sto cercando di non ascoltare lo schifo di Reggio perché tanto ho già il sangue amaro e quello non si merita la mia attenzione.

Merita di essere dimenticato e spero di poterlo fare presto ma se non fosse così continuerò con la mia battaglia personale.

Forza Lazio“.

Io sto cercando di non ascoltare lo schifo di Reggio perché tanto ho già il sangue amaro e quello non si merita la mia attenzione.

Merita di essere dimenticato e spero di poterlo fare presto ma se non fosse così continuerò con la mia battaglia personale.

Forza Lazio 🩵🤍 — Gabriele Pulici (@PuliciGpulici) August 29, 2026

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