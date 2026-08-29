NOTIZIE
Pulici: “Lotito? Merita di essere dimenticato”
Gabriele Pulici ha commentato molto duramente l’intervento di Claudio Lotito durante la presentazione della nuova stagione della Reggina: ecco le sue parole, condivise attraverso un post su X.
LEGGI ANCHE: Cancellieri destinato al Genoa, quando si sbloccherà l’affare
Le parole di Pulici in merito al discorso di Lotito alla presentazione della Reggina
“Io sto cercando di non ascoltare lo schifo di Reggio perché tanto ho già il sangue amaro e quello non si merita la mia attenzione.
Merita di essere dimenticato e spero di poterlo fare presto ma se non fosse così continuerò con la mia battaglia personale.
Forza Lazio“.
Io sto cercando di non ascoltare lo schifo di Reggio perché tanto ho già il sangue amaro e quello non si merita la mia attenzione.— Gabriele Pulici (@PuliciGpulici) August 29, 2026
Merita di essere dimenticato e spero di poterlo fare presto ma se non fosse così continuerò con la mia battaglia personale.
Forza Lazio 🩵🤍
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|3
|1
|2
|Inter
|3
|1
|3
|Napoli
|3
|1
|4
|Lecce
|3
|1
|5
|Milan
|3
|1
|6
|Atalanta
|3
|1
|7
|Cagliari
|3
|1
|8
|Juventus
|3
|1
|9
|LAZIO
|3
|1
|10
|Como
|1
|1
|11
|Udinese
|1
|1
|12
|Sassuolo
|0
|1
|13
|Torino
|0
|1
|14
|Frosinone
|0
|1
|15
|Parma
|0
|1
|16
|Bologna
|0
|1
|17
|Genoa
|0
|1
|18
|Venezia
|0
|1
|19
|Monza
|0
|1
|20
|Fiorentina
|0
|1
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 ore ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO4 ore ago
Romagnoli, l’Al Sadd torna all’assalto: si può chiudere al fotofinish
-
CALCIOMERCATO LAZIO5 ore ago
Dalla Croazia sicuri: “Sergi Dominguez partirà”
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
UFFICIALE: Pinamonti alla Lazio a titolo definitivo