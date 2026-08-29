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Pulici: “Lotito? Merita di essere dimenticato”

Published

2 ore ago

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Pulici Lotito presentazione Reggina

Gabriele Pulici ha commentato molto duramente l’intervento di Claudio Lotito durante la presentazione della nuova stagione della Reggina: ecco le sue parole, condivise attraverso un post su X.

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Le parole di Pulici in merito al discorso di Lotito alla presentazione della Reggina

“Io sto cercando di non ascoltare lo schifo di Reggio perché tanto ho già il sangue amaro e quello non si merita la mia attenzione.
Merita di essere dimenticato e spero di poterlo fare presto ma se non fosse così continuerò con la mia battaglia personale.
Forza Lazio“.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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