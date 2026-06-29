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Pulici: “Peruzzi? Il rientro darebbe forza a Lotito, sono contrario”
In un post pubblicato su X, Gabriele Pulici, figlio di Felice, ha espresso tutta la sua perplessità sulle conseguenze di un eventuale ritorno alla Lazio di Angelo Peruzzi, dal momento che rischierebbe di apparire come un sostegno alla causa di Lotito. Ecco il suo pensiero.
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Il commento di Pulici nel post a riguardo del possibile ritorno alla Lazio di Peruzzi
“Angelo lo conosco, lo apprezzo, grande Laziale. Non viene da Marte e conosce l’ambiente Lazio che trova. Molti sono d’accordo con il suo rientro, molti no. Io gli chiedo solo di pensarci bene perché darebbe più forza a Lotito che non alla Lazio adesso. Mi dispiacerebbe tanto”
Angelo lo conosco, lo apprezzo, grande Laziale.— Gabriele Pulici (@PuliciGpulici) June 29, 2026
Non viene da Marte e conosce l’ambiente Lazio che trova.
Molti sono d’accordo con il suo rientro, molti no.
Io gli chiedo solo di pensarci bene perché darebbe più forza a Lotito che non alla Lazio adesso.
Mi dispiacerebbe tanto
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