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Pulici: “Peruzzi? Il rientro darebbe forza a Lotito, sono contrario”

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2 ore ago

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Pulici post Peruzzi Lazio

In un post pubblicato su X, Gabriele Pulici, figlio di Felice, ha espresso tutta la sua perplessità sulle conseguenze di un eventuale ritorno alla Lazio di Angelo Peruzzi, dal momento che rischierebbe di apparire come un sostegno alla causa di Lotito. Ecco il suo pensiero.

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Il commento di Pulici nel post a riguardo del possibile ritorno alla Lazio di Peruzzi

“Angelo lo conosco, lo apprezzo, grande Laziale. Non viene da Marte e conosce l’ambiente Lazio che trova. Molti sono d’accordo con il suo rientro, molti no. Io gli chiedo solo di pensarci bene perché darebbe più forza a Lotito che non alla Lazio adesso. Mi dispiacerebbe tanto”

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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