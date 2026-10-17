Pulici: “Joma nuovo sponsor? E qualcuno parlava di Adidas!”

Joma potrebbe essere il nuovo sponsor della Lazio, non la migliore scelta possibile per Gabriele Pulici che in questo ultimo post sui social non ci è andato leggero.

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“E qualcuno parlava di Adidas…ma io dico ma non avete ancora capito con chi avete a che fare?!?! Sono 22 anni che vi fate prendere in giro o che pensate di prendere in giro gli altri. Ancora che credete alla Befana! Un consiglio: basta farvi prendere in giro! Vendi e vattene!”

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