Pulici: “Spero che l’11 luglio del 2026 venga ricordato come data importante per il futuro della Lazio”

In occasione degli Stati Generali della Lazialità ha parlato anche Gabriele Pulici, ecco le sue parole.

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Le parole di Pulici agli Stati Generali della Lazialità

“Ringrazio tutti per questo. I giornalisti che hanno capito chi è che sta gestendo la Lazio, Plastino è stato il primo che 22 anni fa ha iniziato a capire chi fosse il personaggio. Ringrazio chi ha organizzato la manifestazione. Quello che non ha capito la società è che i tifosi sono alla base, devono essere rispettati. Questa è una polisportiva nata il 9 gennaio 1900, qualcuno qualche giorno fa ha voluto svilire anche questa data mettendo su una maglia “SSL ‘900””.

“Non voglio ricordare come sono stati trattati Klose, Radu, Lulic, il ricordo di Paparelli, mio padre e altri. Do un consiglio e spero che lo possa sentire, spero che si renda conto e si metta seduto e venda questa società perché siamo arrivati alla fine. Qualche giorno fa il dott. Bisignani mi ha anticipato parlando di Rivoluzione Francese. Io sono un grande appassionato di storia. Il Terzo Stato, che siamo noi tifosi, decise di riunirsi per firmare il Trattato della Pallacorda per dare un futuro alla Francia. Spero che l’11 luglio del 2026 venga ricordato come data importante, per il futuro della Lazio”.

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