Quanti punti persi con le cessioni dell’ultimo anno! Ecco dove sarebbe arrivata la Lazio senza di loro

Il Messaggero nella sua edizione odierna ha conteggiato i punti portati alla Lazio nella classifica di Serie A da tutti i giocatori (specialmente i titolari) che sono stati ceduti nell’ultimo anno e che adesso andranno sostituiti con calciatori all’altezza.

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Lazio, sono 13 i punti persi con le cessioni

Come evidenziato dal quotidiano nella stagione 2025-2026 la Lazio avrebbe avuto 13 punti in meno in classifica senza i gol e gli assist dei giocatori che sono stati ceduti come Pedro, Vecino, Maldini, Basic, Guendouzi, Castellanos, Romagnoli e Gila. La Lazio senza di loro avrebbe chiuso il campionato con 41 punti scivolando dal nono al quattordicesimo posto.

Peggio ancora sarebbe andata analizzando la stagione di Baroni con i giocatori appena elencati che di punti ne portarono 27. La Lazio senza il loro apporto avrebbe concluso la stagione 2024-2025 al tredicesimo posto con soli 38 punti. Sarà dunque necessario sostituire i partenti con criterio perché dati alla mano la Lazio senza di loro ha perso tantissimo.

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