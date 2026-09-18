Il punto sugli infortunati in vista della sosta

Gattuso si prepara alla sfida contro il Venezia, l’ultima prima della lunga sosta: ecco il punto sui giocatori infortunati di cui l’allenatore della Lazio dovrà fare a meno ancora una volta.

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Le novità sugli infortunati, Gattuso aspetta la sosta

Come riporta il Corriere dello Sport, questa mattina ci sarà l’ultimo allenamento prima della partenza per Venezia. Gattuso dovrà fare a meno di diversi giocatori, specialmente a centrocampo. Rovella e Marusic saranno i primi a tornare dopo la sosta per le nazionali, che durerà circa tre settimane. Stesso discorso per Dele-Bashiru che sta lavorando in modo diverso dagli altri per recuperare il prima possibile. Danilo Cataldi invece va verso la panchina già nella partita di domani sera.

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