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Il punto sugli infortunati in vista della sosta

Published

3 ore ago

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Formello

Gattuso si prepara alla sfida contro il Venezia, l’ultima prima della lunga sosta: ecco il punto sui giocatori infortunati di cui l’allenatore della Lazio dovrà fare a meno ancora una volta.

Leggi anche: Lazio, Gattuso alza il muro: testa al Venezia e niente distrazioni

Le novità sugli infortunati, Gattuso aspetta la sosta

Come riporta il Corriere dello Sport, questa mattina ci sarà l’ultimo allenamento prima della partenza per Venezia. Gattuso dovrà fare a meno di diversi giocatori, specialmente a centrocampo. Rovella e Marusic saranno i primi a tornare dopo la sosta per le nazionali, che durerà circa tre settimane. Stesso discorso per Dele-Bashiru che sta lavorando in modo diverso dagli altri per recuperare il prima possibile. Danilo Cataldi invece va verso la panchina già nella partita di domani sera.

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