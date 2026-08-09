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Si chiude il ritiro, il punto in vista del primo impegno ufficiale

Published

6 ore ago

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Isaksen

Archiviata la vittoria sul campo del Frosinone nell’ultima amichevole estiva, la Lazio si prepara per l’esordio ufficiale stagionale che avverrà il 16 agosto in Coppa Italia contro il Mantova: il punto in vista del match dell’Olimpico.

LEGGI ANCHE: Gattuso: “I moduli lasciano il tempo che trovano e su Gimenez…”

La Lazio viaggia verso il suo primo impegno ufficiale della stagione.

Pre-campionato impeccabile per gli uomini di Gattuso, ma si trattava solamente di amichevoli. Il prossimo 16 agosto si torna a fare sul serio nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova in uno stadio Olimpico che si preannuncia deserto.

Gattuso dovrà valutare attentamente le condizioni dei vari infortunati. I lungodegenti Cataldi, Isaksen e Tavares. Pellegrini, ancora alle prese con un problema alla caviglia. Senza dimenticare Gigot e Patric, sui quali nemmeno Gattuso sa bene se potrà davvero contare durante la stagione. Anche Artistico e Przyborek sarebbero alle prese con dei fastidi, ma non si tratterebbe di nulla di preoccupante.

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