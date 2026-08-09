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Si chiude il ritiro, il punto in vista del primo impegno ufficiale
Archiviata la vittoria sul campo del Frosinone nell’ultima amichevole estiva, la Lazio si prepara per l’esordio ufficiale stagionale che avverrà il 16 agosto in Coppa Italia contro il Mantova: il punto in vista del match dell’Olimpico.
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La Lazio viaggia verso il suo primo impegno ufficiale della stagione.
Pre-campionato impeccabile per gli uomini di Gattuso, ma si trattava solamente di amichevoli. Il prossimo 16 agosto si torna a fare sul serio nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova in uno stadio Olimpico che si preannuncia deserto.
Gattuso dovrà valutare attentamente le condizioni dei vari infortunati. I lungodegenti Cataldi, Isaksen e Tavares. Pellegrini, ancora alle prese con un problema alla caviglia. Senza dimenticare Gigot e Patric, sui quali nemmeno Gattuso sa bene se potrà davvero contare durante la stagione. Anche Artistico e Przyborek sarebbero alle prese con dei fastidi, ma non si tratterebbe di nulla di preoccupante.
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