Primavera, Punzi: “Per noi è importante il supporto della società”

Sentito in un’intervista ai microfoni ufficiali della società, il tecnico della Lazio Primavera, Francesco Punzi, ha aperto la nuova stagione parlando di quella appena conclusa, in cui è stata conquistata una salvezza tranquilla, e ha espresso quali sono i suoi obiettivi alla guida dei giovani biancocelesti. Ecco le sue parole.

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Le parole di Punzi nella conferenza stampa che ha inaugurato la nuova stagione

“Siamo consapevoli del lavoro che ci aspetta, siamo grati alla società dell’opportunità che ci dà anche quest’anno. Il gruppo è in gran parte nuovo, salgono tanti ragazzi da sotto e dall’U17. Partiamo con grande entusiasmo e speranze, sappiamo di dover lavorare quotidianamente per il miglioramento dei ragazzi e dobbiamo essere bravi a percorrere una strada che sarà lunga e ci porterà per l’intera stagione. Siamo consapevoli che il gruppo ha dei valori, dobbiamo essere bravi a metterli nelle migliori condizioni per potersi esprimere”.

Sui dit-kat della società

“Noi seguiamo quelli che sono i dettami della società. Ieri il direttore ha fatto un discorso introduttivo ai ragazzi per rimarcare l’importanza della maglia che indossiamo e dobbiamo onorare quotidianamente negli allenamenti e nei comportamenti, per farlo poi anche nelle gare di campionato”.

Sulla scorsa stagione

“La scorsa stagione ci ha dato tantissimo, era il primo anno nella categoria, è naturale che abbiamo avuto una stagione con alti e bassi che ha portato all’obiettivo finale con relativa tranquillità avendolo raggiunto abbastanza in anticipo rispetto alla fine del campionato. Ci ha fatto capire le difficoltà, quanto sia importante che la società supporti staff e squadra come successo lo scorso anno. Facciamo un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi che sono passati di età, qualcuno sta facendo il ritiro con la prima squadra e altri sono già altrove”.

Sugli obiettivi alla guida di una formazione giovanile

“Dobbiamo essere bravi a metterci a disposizione dei ragazzi che sono rimasti, sono saliti dal settore giovanile o sono arrivati come nuovi acquisti. Credo che il compito più importante di uno staff giovanile sia mettersi a disposizione dei ragazzi per migliorarli umanamente e tecnicamente”.

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