Punzi: “Contro l’Albinoleffe vogliamo l’intera posta in palio”

L’allenatore della Lazio Primavera Francesco Punzi ha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida di campionato contro l’Albinoleffe.

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Le parole di mister Punzi alla vigilia della sfida contro l’Albinoleffe.

“Ci soffermiamo sulla prestazione di Lecce, abbiamo affrontato una squadra che avrà un ruolo importante nel campionato. Iniziare fuori casa non è mai semplice, abbiamo fatto una buona gara e siamo stati bravi nel momento decisivo dopo il loro pareggio.

L’inerzia si era spostata dalla loro parte, ma i ragazzi sono stati bravissimi a mantenere l’equilibrio in campo e trovare l’azione del vantaggio. Da lì in poi abbiamo rischiato davvero poco, è la prima gara e c’è tanto da migliorare ma dobbiamo fare un elogio ai ragazzi per l’atteggiamento e per la continuità di prestazione”.

Punzi ritorna sulla gara d’esordio contro il Lecce.

“Avere in campo ragazzi che lo scorso anno avevano già disputato il campionato Primavera ci ha aiutato a gestire il momento, ma dopo il nostro errore dal dischetto il Lecce ci ha messo pressione come era normale. Nel primo tempo siamo stati bravi, potevamo andare sul doppio vantaggio ma siamo stati bravi a mantenere bene le distanze in campo pur rischiando qualcosa come accade in ogni gara in cui si prova a proprorre qualcosa. I ragazzi sono stati bravi, senza farsi scalfire, contiuando a credere in ciò che avevamo preparato. E alla fine sono stati premiati con una vittoria meritata.

Abbiamo tanti ragazzi che possono ricoprire diverse posizioni in campo, soprattutto nel secondo tempo di sabato l’abbiamo fatto. Ma ci colpisce l’abnegazione quotidiana di questo gruppo, da quando abbiamo iniziato. È la loro caratteristica che si portano dietro dalle categorie inferiori e proveremo a farlo tutto l’anno, lavorando di settimana in settimana per ottenere sempre il risultato pieno”.

Un giudizio di mister Punzi sull’Albinoleffe.

“L’Albinoleffe? Ha perso col Cagliari ma ha fatto una buona gara, senza smarrirsi e credendo nella propria identità. Ha vinto i playoff lo scorso anno, è una società di Lega Pro che è in Primavera 1 e merita i complimenti. Diversi giovani sono anche in prima squadra, ci aspettiamo una gara difficile contro una squadra che vorrà dimostrare di valere la categoria.

La differenza la farà il nostro approccio, vogliamo continuità e una partita attenta con l’obiettivo da fare un’ottima prestazione e portare a casa l’intera posta in palio gestendo la gara, che avrò come ogni match momenti di difficoltà”.

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