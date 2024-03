"Putin non è umano": Imbrattato il murales dedicato ad Immobile

Tempo di lettura: < 1 minuto

MURALES IMMOBILE- Il murales dedicato a Ciro Immobile è stato imbrattato con la scritta "Putin non è umano". I motivo è lo schieramento politico dell'autore Jorit.

Imbrattato il mural dedicato ad Immobile

Nel 2019 è stato realizzato a Ponte di Nona un murales in onore di Ciro Immobile, in occasione della finale di coppa Italia contro l'Atalanta. Nella giornata di oggi è però stato imbrattato con la scritta "Putin non è umano". Il motivo sono le simpatie putiniane dello street artist che ha realizzato il murales, Jorit.