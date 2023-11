Quagliarella si ritira dal calcio: "Sono costretto a smettere"

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUAGLIARELLA RITIRO - Fabio Quagliarella ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato. L'annuncio è arrivato ai microfoni di Sky Sport, ai quali l'attaccante quarantenne, rimasto svincolato in estate, ha chiarito di non essere più in condizione di poter continuare.

Quagliarella si ritira dal calcio, le parole dell'attaccante

"Sono costretto a smettere di giocare. Sono svincolato, ma sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter tornare in campo. Ora avrò tutto il tempo per capire quale strada intraprendere".