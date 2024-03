Quando il silenzio è d'oro: la scelta editoriale sui fatti di Monaco

Tempo di lettura: 3 minuti

MONACO TIFOSI LAZIO - Non troverete su Lazionews.eu alcun articolo riguardante i fatti extra-calcistici di Monaco di Baviera. Cosa è successo? Un gruppo di tifosi della Lazio, in trasferta in Germania per l'ottavo di finale di ritorno della Champions League 2024 tra il Bayern e i biancocelesti, ha inneggiato al Duce e al fascismo all'interno della storica birreria, legata ad Adolf Hitler, della città tedesca.

Il silenzio di Lazionews.eu sui tifosi della Lazio e i cori di Monaco

Nessun articolo. Questa la linea editoriale di Lazionews.eu che, unita in redazione da valori sociali quali l'unità, e il rispetto, ha deciso di non dare risalto a chi, con quanto avvenuto a Monaco, dimostra di non aver imparato nulla dalla terribile storia del XX secolo.

Eppure, incredibilmente, quello della birreria Hofbräuhaus era un fatto annunciato: "L'unica cosa che vi invidiamo: la birreria" aveva infatti scritto la Curva della Lazio nella partita di andata. Un chiaro richiamo al luogo in cui Adolf Hitler, Fuhrer della Germania Nazista e criminale contro l'umanità, aveva fondato il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori (NSDAP, conosciuto come Partito Nazista).

Cosa è successo?

Saluti hitleriani e cori che inneggiano al Duce. Queste le immagini che hanno fatto il giro del web e del mondo provenienti da Monaco. Alcuni tifosi della Lazio, infatti, hanno celebrato il luogo di nascita del Nazismo con un senso di appartenenza a ideali di odio e di violenza che non avrebbero motivo di esistere in una società avanzata.

Un centinaio di tifosi, non di più, in grado però di mostrare il lato più oscuro e pericoloso del tifo in Italia (e non solo), con mentalità spesso ispirate alla violenza e all'odio razziale.

Ci sarebbe anche un arresto, di un diciottenne:

"Lunedì 4 marzo, intorno alle 23.30, c'è stata un'operazione di polizia in un ristorante. L'antefatto era che un ospite aveva mostrato il cosiddetto 'saluto hitleriano'. Il sospettato, un turista italiano di 18 anni, è stato trovato sul posto e temporaneamente arrestato. Il 18enne è stato portato in una stazione di polizia per ulteriori accertamenti. Da lì è stato rilasciato dopo che le misure di polizia sono state completate ed è stato versato un deposito cauzionale. Ulteriori indagini su questo caso sono condotte dal Commissariato 44 (criminalità politica) della polizia criminale di Monaco". Il portavoce della Polizia della città di Monaco

La scelta della redazione

Spiace anche, a dire il vero, dover scrivere di aver volontariamente ignorato quanto accaduto. Eppure siamo costretti a farlo, nel rispetto dei nostri lettori e dell'essere un organo di comunicazione.

I fatti di Monaco sono stati volontariamente esclusi dalla pubblicazione per non dare cassa di risonanza a chi, con un tale scempio, non cerca che qualche minuto di notorietà. Non ci stiamo. Il modo migliore per trattare tanta ignoranza è quello del silenzio. Auspicando che, in futuro, non accada più.

Anche Alessandro Onorato, Assessore di Roma Capitale a Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport, ha detto la sua:

"Le immagini dei tifosi della Lazio che, a Monaco per assistere alla partita di Champions League, inneggiano al duce e fanno saluti romani, sono una vergogna. Sono fango sulla squadra, su tutta la tifoseria e sulla città di Roma". Alessandro Onorato

Un po' di storia

Qualora fosse sfuggito al centinaio di "tifosi" che si è resa colpevole di un atto deplorevole, che getta ombre sulla Lazio stessa (che in teoria dovrebbero amare e supportare), ricordiamo a chiunque ci legga che il Nazifascismo è stato una delle pagine più oscure della storia dell'umanità.

Mussolini e Hitler, infatti, dittatori diversi ma molto simili, hanno perpetrato crimini contro i propri cittadini e contro l'umanità, raggiungendo livelli di odio e di violenza inauditi e sconosciuti (per sistematicità e determinazione nel perseguire "La soluzione finale") alle capacità umane fino al XX Secolo.

Senza entrare nel dettaglio delle milioni di vittime tra ebrei, omosessuali, oppositori politici, rom, portatori di handicap e chiunque non rientrasse nella terribile idea dell'eugenetica nazista, chi scrive ci tiene a ricordare che, nel tanto inneggiato Reich hitleriano o nell'Italia mussoliniana le stesse persone che oggi pensano di poter godere della libertà di un tale atto in un luogo pubblico non sarebbero state, probabilmente, tollerate.

Perché si sa: la libertà piace a tutti ma, troppo spesso ci si dimentica che libertà è, come prima cosa, rispettare l'altro.

Martino Cardani