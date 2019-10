LAZIO CHAMPIONS BOCCA – In attesa del match di questa sera tra Milan e Spal, che chiuderà definitivamente la decima giornata del campionato di Serie A, la Lazio si gode la larga vittoria sul Torino. La classifica vede gli uomini di Inzaghi al quinto posto, a quota 18 punti, ad una sola lunghezza dai cugini giallorossi. Su chi sarà la candidata per un posto in Champions si è pronunciato per Repubblica Fabrizio Bocca.

Le dichiarazioni

“Lo stop reciproco di Napoli e Atalanta, per altro in una partita bellissima e con un Napoli molto più tonico di quanto non lo si fosse visto recentemente, ha lasciato Juventus e Inter a vedersela per il momento tra loro. Almeno in chiave scudetto. Mentre in zona Champions e quarto posto stiamo assistendo al ritorno di Roma e Lazio“.