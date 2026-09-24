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Nazionali, Isaksen e Provstgaard sfidano la Norvegia: in campo anche Mandas e Tavares
Sono quattro i calciatori della Lazio attesi oggi in campo con le rispettive Nazionali: Mandas con la Grecia, Provstgaard e Isaksen, con la Danimarca e Nuno Tavares con il Portogallo.
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Lazio, giornata di Nazionali: quattro biancocelesti pronti a scendere in campo
Sono ben 8 i calciatori della Lazio convocati nelle rispettive Nazionali, che avranno anche modo di incrociarsi nelle diverse sfide dei prossimi giorni. In Grecia ci sarà Christos Mandas, impegnato alle 20:45 nella sfida contro la Serbia. Doppio appuntamento invece per la Danimarca, che potrebbe schierare sia Gustav Isaksen sia Oliver Provstgaard. I danesi affronteranno alle 20:45 la Norvegia, in una gara che potrebbe vedere protagonisti entrambi i biancocelesti. Alla stessa ora scenderà in campo anche il Portogallo di Nuno Tavares, atteso dalla sfida interna contro il Galles. Non giocherà invece Kenneth Taylor con l’Olanda, perchè non è stato inserito tra i convocati per l’impegno di Nations League.
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