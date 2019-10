QUI ATALANTA – Sabato pomeriggio, la Lazio affronterà l’Atalanta nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Gli orobici si sono allenati questo pomeriggio nel centro sportivo di Zingonia, in vista del match. Gasperini ha potuto contare sul rientro di tutti i nazionali, eccezion fatta per Ibanez che tornerà nella giornata di domani: per loro un programma di lavoro personalizzato. Per il resto partitella in famiglia con l’inserimento di qualche giovane proveniente del vivaio.