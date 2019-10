QUI ATALANTA – Ultimo allenamento settimanale per gli uomini di Gasperini. Stamane, infatti, i calciatori che non sono impegnati con le rispettive Nazionali si sono ritrovati al Centro Bortolotti, dove hanno svolto una partitella in famiglia sul campo principale con il gruppo completato da diversi ragazzi della Primavera e dell’U18. Come riporta il sito ufficiale del club, domani la squadra godrà di una giornata di riposo, poi lunedì al via la ripresa delle sedute in vista del match di sabato all‘Olimpico contro la Lazio.