QUI FORMELLO, tattica per la Lazio, torna Zaccagni

QUI FORMELLO- La Lazio, dopo il giorno di riposo concesso da Maurizio Sarri, si è ritrovata alle 15.00 al campo di Formello. L'allenamento di oggi ha consegnato al tecnico alcune ottime notizie: Zaccagni e Hysaj sono in gruppo! Ecco il Qui Formello di oggi, 20 febbraio 2024.

Qui Formello, le ultime sull'allenamento della Lazio

La Lazio riparte. Dopo la sconfitta in Lazio Bologna, la rosa di Mister Sarri ha ripreso a correre, in vista di Torino Lazio.

Nella seduta odierna, dopo la consueta fase di riscaldamento, la Lazio si è dedicata a un'attivazione muscolare tecnica. Una volta pronti alla fase centrale della sessione, i ragazzi di Mau hanno svolto un lungo lavoro tattico, concluso dall'ormai immancabile partitella a campo ridotto. A chiudere l'allenamento test sulle palle inattive.

Zaccagni e Hysaj sono rientrati, forse in maniera inaspettata in gruppo. Resta a parte Vecino, out Patric e Rovella.

Martino Cardani