QUI FORMELLO, rifinitura in vista della Juve: out Luis Alberto

QUI FORMELLO- La Lazio, nel pomeriggio, ha svolto l'allenamento di rifinitura in vista della trentesima giornata della Serie A 2024, contro la Juventus. Allo Stadio Olimpico andrà in scena la prima di Igor Tudor, neo allenatore biancoceleste. Tanta tattica, ovviamente nel lavoro odierno, che ha visto l'assenza di Luis Alberto. Ecco il Qui Formello di oggi, 29 marzo 2024, con tutte le informazioni sulla sessione biancoceleste.

Qui Formello , le ultime sull'allenamento della Lazio

Problemi in casa Lazio. Luis Alberto, infatti, non ha svolto con la squadra la rifinitura, complice un affaticamento muscolare. La sua assenza contro la Juventus non è una sentenza, ma ci sono possibilità che possa non farcela.

Out anche Manuel Lazzari, per il problema al polpaccio.

Nelle prove tattiche di oggi, a Formello, idee Felipe Anderson e Pedro (o Kamada), dietro alla prima punta.

Per Pellegrini e Rovella lavoro differenziato: il primo è squalificato, Rovella non al top.

Il lavoro di domani definirà una volta per tutte i giocatori al servizio del mister.