QUI FORMELLO, prove tattiche per la Lazio di Sarri

QUI FORMELLO- La Lazio, a due giorni dalla sfida all'Udinese, valida per la giornata numero ventotto della Serie A 2024, si è ritrovata oggi, 9 marzo 2024, per allenarsi in vista della delicata sfida dell'Olimpico. Ecco il report dell'allenamento di oggi della Lazio, nel Qui Formello di giornata.

Qui Formello, le ultime sull'allenamento della Lazio

La Lazio, che si è ritrovata al centro sportivo di Formello nel pomeriggio, ha svolto un allenamento tattico in vista di Lazio Udinese.

Dopo la fase di riscaldamento con torello e parte atletica, i ragazzi di mister Sarri, come detto, si sono dedicati a una lunga fase tattica. Chiaramente incentrata su come affrontare l'Udinese di Cioffi.

Prima di lasciare il campo la squadra ha svolto la consueta partitella a campo ridotto, prima di alcune esercitazioni sulle palle inattive.

Assenti all'allenamento Patric e Rovella, che non saranno del match. Proprio come gli squalificati Marusic, Pellegrini e Guendouzi.

Martino Cardani