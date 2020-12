Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – La Lazio, dopo aver svolto un’analisi video, si è ritrovata in campo per la rifinitura in vista del match di domenica contro il Napoli. La buona notizia per il tecnico Simone Inzaghi è la presenza di Francesco Acerbi, che proverà fino all’ultimo ad essere della partita. Assenti, invece, Parolo e Lucas Leiva. Ai fianchi del Leone dovrebbero agire Luiz Felipe e Radu. L’ex Sassuolo, vista la condizione fisica non perfetta, è stato provato al centro della difesa per cercare di risparmiargli le galoppate sull’out di sinistra ad accompagnare l’azione. Confermata la presenza di Pepe Reina in porta e del terzetto di centrocampo composto da Luis Alberto, Escalante e Milinkovic. Nonostante le ultime prestazioni non esaltanti del Mago, Simone Inzaghi preferisce non rinunciarvi, lasciando in panchina Pereira. Sulle fasce le scelte sono obbligate. Con Fares infortunato, infatti, giocheranno ancora Lazzari e Marusic. In avanti Ciro Immobile stringerà i denti e guiderà l’attacco biancoceleste. Vicino a lui dovrebbe partire titolare Correa. Il Tucu sembra aver vinto il ballottaggio con Caicedo, che invece era stato provato nella seduta di ieri. La sgambata tattica di domani mattina sarà importante per capire l’undici che effettivamente scenderà in campo.

La probabile formazione della Lazio

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.

