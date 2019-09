QUI FORMELLO – Ritorno alle origini del campionato. Addio al turnover e agli esperimenti. Simone Inzaghi domani sera contro il Parma metterà in campo la formazione tipo. Immobile, Luis Alberto e Radu, non convocati per la trasferta di Cluj, ieri si sono allenati regolarmente a Formello e giocheranno dal primo minuto contro i gialloblù. Ciro farà coppia con Correa in attacco. Luis si muoverà con Milinkovic ai lati di Leiva in regia, mentre Radu completerà il pacchetto difensivo con Acerbi e Luiz Felipe. Sulle corsie esterne spazio a Lulic a sinistra, a destra favorito Lazzari su Marusic, anche se quest’ultimo che spera in una chance. In porta confermato Strakosha. Insomma, la Lazio convincente della prima giornata contro la Sampdoria e sprecona contro la Roma alla seconda. Lukaku, ormai recuperato, spera in una convocazione, ma deve ancora ritrovare la condizione fisica migliore.

Valerio Alessandro