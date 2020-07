Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Con lo 0-0 contro l’Udinese, la Lazio torna a racimolare punti in vista dell’imminente big match contro la Juventus. I biancocelesti si sono ritrovati a Formello per una seduta defaticante. L’obiettivo di mister Inzaghi è far recuperare energie ai suoi per lo sprint in questo finale di stagione. I calciatori impegnati ieri alla Dacia Arena sono stati dirottati in palestra per uno scarico muscolare, mentre in campo agli ordini del tecnico piacentino c’erano soltanto 8 giocatori: Djavan Anderson, Jorge Silva, Vavro, Patric, Falbo, André Anderson, Adekanye, Armini. Contro la squadra di Maurizio Sarri, la Lazio sarà ancora priva di Lulic, Leiva, Marusic e Correa, anche se lo staff medico bianc’azzurro farà di tutto per recuperare il Tucu. Da valutare invece le condizioni di Radu, uscito nella ripresa contro l’Udinese, Jony, Bastos e Cataldi ancora alle prese con il problema alla caviglia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.