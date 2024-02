QUI FORMELLO, La Lazio si prepara per Firenze (FOTO)

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO ALLENAMENTO LAZIO - La Lazio si prepara passo dopo passo per la gara molto difficile contro la Fiorentina, prevista per Lunedì 26 febbraio alle 20:45 allo stadio Franchi. A Formello tanti sorrisi durante la preparazione della gara

Manca un solo giorno per prepararsi al meglio alla sfida contro la Fiorentina, prevista per lunedì 26 febbraio alle 20:45 al Franchi. I biancocelesti si sono allenati oggi pomeriggio e torneranno in campo domani per la rifinitura prima della partenza. Gila è stato squalificato, toccherà a Romagnoli e Casale, mentre Patric continua ad avere problemi con la zona del linguine. Zaccagni torna in gruppo e potrebbe tornare tra i convocati per la gara contro la Viola.