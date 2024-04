QUI FORMELLO, seduta di scarico

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO- La Lazio, nel mattino, ha svolto l'allenamento di scarico dopo la vittoria contro la Juventus di ieri sera. Ecco il Qui Formello di oggi, 31 marzo 2024, con tutte le informazioni sulla sessione biancoceleste.

Qui Formello , le ultime sull'allenamento della Lazio

Seduta di scarico per i giocatori di Igor Tudor, la squadra viene divisa in due per chi ha giocato nel match di ieri contro la Juventus sono scarico in palestra, mentre per chi non è stato utilizzato o solo per pochi minuti lavoro in campo. Domani è prevista la seduta di rifinitura prima della partenza di Torino per la semifinale d'andata di Coppa Italia contro la Juventus