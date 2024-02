QUI FORMELLO, rifinitura per la Lazio prima del Milan

Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO ALLENAMENTO LAZIO - La Lazio si è prepara passo dopo passo per la gara molto difficile contro il Milan, prevista per domani, venerdì 1 marzo alle 20:45 allo stadio Olimpico. Oggi a Formello solo seduta pomeridiana

Qui Formello, l'allenamento della Lazio in vista del Milan

Non c'è più tempo per prepararsi alla sfida contro il Milan, prevista per domani, venerdì 1 marzo alle 20:45 all'Olimpico. I biancocelesti si sono allenati oggi pomeriggio, saltando la seduta mattutina, per l'ultima volta per la rifinitura prima della gara. Valutazioni e prove tattiche per i biancocelesti, nonostante la metà giornata libera. Rovella e Patric gli unici indisponibili per domani. C'è Gila , insieme a Romagnoli e Casale. Il ritorno di Zaccagni potrebbe togliere la titolarità ad Isaksen, così come Vecino che insidia Cataldi.