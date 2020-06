Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – La ripresa dei giochi si avvicina e Simone Inzaghi pensa già alla sfida di Bergamo contro l’Atalanta. Il tecnico della Lazio spinge per far ritrovare velocemente il ritmo gara ai suoi e in mattinata ha organizzato una partitella 11 contro 11 sul campo di Formello. Durante la ripresa del match, la fatica settimanale ha fatto la sua comparsa sulla qualità espressa dai giocatori dunque lo staff tecnico biancoceleste ha optato per ridurre il minutaggio a 25 minuti. La squadra tornerà a Formello lunedì.

La partitella

Squadre mischiate e prove di difesa a 3 con Acerbi, Luiz Felipe e Radu. Il brasiliano esce dal terreno prima del fischio finale insieme a Immobile e Marusic. L’impressione è che non si tratti di problemi fisici ma di semplice gestione da parte di Inzaghi. Il giovane Primavera, Falbo, apre le danze, e Bastos con un eurogol dopo una serpentina allunga le distanze. Poi Luis Alberto su rigore riporta a -1 i suoi. Lucas Leiva si è allenato a parte, mentre Cataldi ed Adekanye stanno recuperando dai rispettivi acciacchi. Senad Lulic, rientrato intanto a Roma, si è goduto l’allenamento dei suoi compagni a bordo campo.

