FORMELLO LAZIO ALLENAMENTI – Penultimo allenamento per la Lazio di Simone Inzaghi. La squadra biancoceleste svolge la seconda seduta della settimana in vista della partita di domenica in trasferta contro il Parma. Al Tardini si vedrà la Lazio migliore eccezion fatta per gli squalificati Radu e Milinkovic Savic oltre a Correa. L’Argentino è reduce da un infortunio al polpaccio e con molta probabilità partirà dalla panchina. Con lui ci sarà anche Cataldi, che ha ormai smaltito il problema al polpaccio destro. Occhio ai diffidati Luiz Felipe, Cataldi, Acerbi e Immobile. Da valutare Caicedo: il giocatore dell’Ecuador è uscito zoppicante dopo la sfida con il Verona. Insomma Simone Inzaghi dovrà fare di necessità virtù, ma vuole continuare il sogno scudetto. Intanto, in mattinata Lulic ha svolto dei controlli presso la clinica Paideia.

