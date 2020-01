Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Testa alla Sampdoria. Simone Inzaghi inizia a preparare la partita di campionato contro i blucerchiati, in programma sabato alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico. I dubbi di formazione riguardano Correa per quanto riguarda i titolari e Cataldi per quanto riguarda le alternative. L’argentino è ancora alle prese con il fastidio al polpaccio mentre il centrocampista non ha ancora superato il problema al soleo: in mattinata ha svolto gli esami che non hanno dato buone notizie. Con lui Adam Marusic, affaticato dalla seduta di scarico post-Brescia. Buone notizie da Radu, Leiva e Caicedo, rimasti fuori con la Cremonese. Il Panterone ha smaltito l’attacco influenzale e affiancherà Immobile in attacco. Infine, nella probabile formazione Patric sembra essere in vantaggio su Luiz Felipe in difesa alla destra di Acerbi.

Val. Cas.