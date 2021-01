Tempo di lettura: < 1 minuto

Dal nostro inviato a Formello, Alessandro De Dilectis

QUI FORMELLO – Prosegue la marcia di avvicinamento al derby per la Lazio. In mattinata Simone Inzaghi ha riunito il gruppo a Formello per continuare a limare i dettagli in vista del big match di venerdì. Buone notizie dal fronte Lulic che ormai è tornato in gruppo a tutti gli effetti. Correa ha raggiunto la squadra sul terreno di gioco ad allenamento già iniziato e ha svolto un differenziato con il pallone. L’argentino proverà ad esserci contro la Roma. Precauzione invece per Luis Alberto. Il numero 10 continua a sentire un leggero fastidio all’adduttore. Lo staff medico della Lazio, per preservarne le condizioni, gli ha evitato la partitella finale a campo ridotto in cui Inzaghi ha provato il modulo anti-lupa. Gestione anche per Ciro Immobile. Il bomber negli ultimi mesi è stato chiamato agli straordinari. Assenti alla seduta Fares e Strakosha.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.