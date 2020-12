Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO LAZIO – La Lazio si è ritrovata questo pomeriggio al centro sportivo di Formello per la seduta di rifinitura in vista dell’Hellas Verona, in programma sabato 12 dicembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Simone Inzaghi non ha ancora sciolto i nodi di formazione. Domani mattina ci saranno i veri test tattici e la seduta di risveglio muscolare.

La seduta

In campo si sono visti Immobile e Leiva che si sono regolarmente allenati in gruppo, candidandosi per una maglia da titolare. A rischio Luis Alberto, assente nella seduta odierna. Al suo posto, in caso di forfait, è in vantaggio Akpa Akpro rispetto a Cataldi e Parolo. Pereira l’alternativa, ma vista l’assenza di Muriqi che ha svolto un lavoro differenziato, l’ex Manchester ha svolto un lavoro come seconda punta. Sono tanti i dubbi per Inzaghi. Ballottaggio aperto tra Reina e Strakosha, che si sono alternati tra i pali delle due squadre provate, ma sembra essere in vantaggio lo spagnolo. In difesa dovrebbe tornare Radu con Acerbi al centro. Luiz Felipe, si prepara agli straordinari, anche se leggermente affaticato. Patric ha svolto un lavoro differenziato. A centrocampo Lazzari a destra con uno tra Fares e Marusic a sinistra. In mezzo Milinkovic, Leiva e Akpa Akpro. Davanti si stanno valutando le condizioni di Immobile, uscito con un affaticamento al polpaccio dalla sfida di martedì. Caicedo spera in una maglia da titolare al posto suo o di Correa.

Probabile formazione

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro, Fares; Correa, Immobile. A disp.: Strakosha, Alia, Armini, Hoedt, D. Anderson, Marusic, Cataldi, Escalante, Luis Alberto, Pereira, Caicedo, Moro. All.: Inzaghi.

V.C.

