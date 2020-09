Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO LAZIO – La Lazio si è ritrovata alle 18:00 a Formello per la consueta seduta di allenamento pomeridiana. Per Simone Inzaghi arrivano buone notizie da Sergej Milinkovic-Savic, che è rientrato in gruppo. Anche Danilo Cataldi sta ritrovando la migliore condizione atletica dopo le problematiche accusate ad Auronzo di Cadore. Proseguono il lavoro differenziato Luca Falbo e Bobby Adekanye.

La seduta di allenamento

Dopo una prima parte dedicata al riscaldamento, Inzaghi ha tenuto i suoi al rapporto per spiegare il lavoro odierno. Inizialmente si è svolto un lavoro tecnico legato al possesso palla, in cui sono stati creati 3 gruppi da 3 persone, che si contendevano il pallone. Poi, in vista del match di sabato contro il Benevento, si sono limati gli ultimi dettagli tattici, dopo una spinta dal punto di vista atletico con alcune andature. Dopo un piccolo break si è ripreso a lavorare sull’uscita palla al piede, per migliorare questo aspetto in vista della Champions League.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.