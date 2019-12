Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Dimenticare il bagno di folla di ieri e proiettarsi a capofitto sul prossimo impegno di campionato. E’ questa la missione di Simone Inzaghi, che oggi ha diretto l’ultimo allenamento dell’anno. Una seduta per testare ancora il livello fisico della squadra in vista della trasferta contro il Brescia in programma il prossimo 5 gennaio. Allo stadio Rigamonti non ci saranno Luis Alberto e Leiva, entrambi squalificati. Al loro posto giocheranno Parolo e Cataldi. Il primo si muoverà come mezz’ala, il secondo da regista.

C’è ansia per Cataldi

E pure qualche dubbio permane sull’impiego del giocatore classe ‘94, che ieri ha abbandonato il terreno di gioco Per un affaticamento al polpaccio. Oggi resterà a riposo ed effettuerà nuovi controlli. Nulla di preoccupante per Berisha che ieri non si era visto al Fersini. Assenti invece Vavro, che tornerà col nuovo anno senza fretta, e Lukaku, reduce da un intervento di artroscopia al ginocchio.