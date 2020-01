Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Non c’è tempo per festeggiare l’arrivo del nuovo anno, in casa Lazio la squadra torna subito al lavoro. Nel centro sportivo di Formello biancocelesti si ritrovano nel pomeriggio: auguri, abbracci e un brindisi al 2020, senza dimenticare però gli obiettivi stagionali. La partita contro il Brescia è già nella testa di Simone Inzaghi, che sta preparando le contromisure alle assenze forzate di Luis Alberto e Leiva. Entrambi i centrocampisti saranno fermati per un turno dal giudice sportivo, al loro posto giocheranno Parolo e Cataldi, che però preoccupa lo staff medico.

La situazione di Cataldi

L’ex capitano della Primavera ha accusato un lieve affaticamento muscolare alla ripresa degli allenamenti lo scorso 30 dicembre, ha effettuato degli esami che però non hanno riscontrato importanti lesioni. Insomma, la sua situazione verrà monitorata giorno per giorno. Solo domani si capirà se riuscirà ad essere della partita. In caso contrario Lulic potrebbe essere adattato sulla mediana con Parolo playmaker e Jony a sinistra. Ancora assenti Vavro e Lukaku, alle prese con un problema al ginocchio. Lo slovacco è sulla via del rientro.