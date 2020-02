Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO – Rifinitura nel centro sportivo di Formello. Simone Inzaghi dopo la conferenza stampa testa la squadra che domani allo stadio olimpico scenderà in campo contro la Spal. Pochi i dubbi di formazione. L’allenatore biancoceleste dovrà fare a meno di, Correa, ancora alle prese con il fastidio al polpaccio. Ne avrà almeno fino alla gara in trasferta contro il Parma. Buone notizie, invece, da Luis Alberto, che in settimana è tornato ad allenarsi e domani dovrebbe giocare dal promo minuto. In difesa Bastos scalpita: Patric ha la febbre e Luiz Felipe ieri sembrava non essere al top. Sulla via del rientro Marusic e Lukaku, che deve ancora recuperare forma fisica. Cataldi non sarà convocato per i postumi di un problema al polpaccio.

Val Cas

