QUI FORMELLO – Ultimo allenamento prima della partenza per Cagliari. La Lazio prepara la sfida di domani sera contro la squadra rossoblù di Maran, rivelazione del campionato. I biancocelesti vogliono riscattare la brutta figura in Europa league e continuare invece la striscia positiva in campionato dopo il successo di sabato scorso contro la Juventus. per continuare a sognare la Champions e qualcosa in più Simone Inzaghi manderà in campo domani la miglior formazione possibile. Insomma il tecnico non vuole correre rischi: non farà esperimenti e non varerà alcun tipo di turnover. In porta tornerà Strakosha. In difesa il terzetto sarà composto da Acerbi al centro, Radu a sinistra, e Luiz Felipe a destra. Leiva si muoverà in cabina di regia, supportato da Luis Alberto e Milinkovic Savic. nessun dubbio sugli esterni: a destra correrà Lazzari, mentre a sinistra su e giù si muoverà Lulic. In avanti il tandem collaudato Immobile-Correa. Non partiranno per la Sardegna Lukaku, Marusic, Berisha e Vavro, tutti indisponibili per infortunio. Patric è sulla via del rientro e spera di strappare una convocazione.