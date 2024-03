QUI FORMELLO, la Lazio inizia a preparare la sfida all'Udinese

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO SEDUTA ALLENAMENTO UDINESE- La Lazio è tornata ad allenarsi nel pomeriggio in vista della partita contro l'Udinese di lunedì 11 marzo alle 20.45 allo Stadio Olimpico.

Lazio, il report dell'allenamento

Archiviata la sconfitta contro il Bayern Monaco, la squadra questo pomeriggio si è ritrovata presso l`S.S. Lazio Training Center per iniziare immediatamente la preparazione in vista della sfida contro l'Udinese. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i giocatori hanno lavorato sulla tattica e disputato delle partite a campo intero e ridotto. In vista dell’Udinese ancora out Rovella e Patric.

Domani è in programma una seduta prevista alle 15.00.