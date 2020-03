Tempo di lettura: < 1 minuto

QUI FORMELLO LAZIO – Doppia seduta in programma nel centro sportivo di Formello, anche se quella del pomeriggio potrebbe essere annullata visto che domenica la Lazio non dovrebbe giocare con l’Atalanta. Iniziale lavoro di riscaldamento, poi squadra divisa in due gruppi, con Raul Moro della Primavera aggregato anche oggi dopo l’allenamento di ieri. Da valutare attentamente le condizioni di Acerbi (polpaccio), Luis Alberto (inguine e adduttore) e Marusic, mentre sicuramente Lulic sarà out per la trasferta di Bergamo che dovrebbe giocarsi il 15 marzo alle ore 15:00 (manca ancora l’ufficialità che arriverà domani in tarda mattinata). Insomma, profittando della sosta forzata Simone Inzaghi cercherà di testare la condizione fisica dei giocatori a sua disposizione, con l’obiettivo di portare tutti allo stesso livello di forma. Fondamentale sarà il lavoro dal punto di vista atletico, anche se non verrà fatto un vero e proprio richiamo. Il tecnico inoltre ne approfitta ora per provare movimenti e schemi, soprattutto quelli difensivi.

Val. Cas.

